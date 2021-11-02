Причиной смерти жителя Рузаевки стала непотушенная сигарета

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Около семи часов диспетчерам МЧС поступило сообщение о пожаре в доме на улице Менделеева в Рузаевке. В экстренные службы позвонила женщина, проживающая в этом же подъезде. Именно она почувствовала дым, но его источник так и не нашла. Мужчина из соседней квартиры вскоре обнаружил место возможного возгорания – дым доносился из одной из квартир.

Прибывшие на место пожарные выломали дверь и проникли внутрь. На диване было найдено тело хозяина жилища – мужчины 1963 года рождения.

По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.