Губернатор Пензенской области провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам ребенка в РФ

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Олег Мельниченко поздравил уроженку города Пензы с новым назначением, пожелал успехов на ответственной и важной работе.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ представила несколько проектов, пилотной площадкой для реализации которых предложила сделать Пензенскую область. Олег Мельниченко поддержал её инициативы.

Стороны обсудили внедрение единого стандарта школьного меню, тему предупреждения правонарушений среди юношества с акцентом на выявление проблем и защиту прав подростков, которые не удовлетворены существующими условиями жизни.

По мнению Олега Мельниченко, внешне они не проявляют агрессивного, девиантного поведения, но в какой-то момент у них «изнутри всё рвёт», и начинается вот то, что мы видели – стрельба, угрозы, взрывные устройства. Очень важна профилактика таких явлений.

«На сегодня в Пензенской области специально введена ставка замминистра образования, в Институте развития образования создано подразделение, которое занимается решением именно таких вопросов, в школах идёт создание структур психологического тестирования – работы с несовершеннолетними с целью выявления внутреннего неблагополучия детей и подростков», - подчеркнул глава субъекта Федерации.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, стороны обсудили также вопросы помощи новорождённым отказникам с диагнозами и детям, оказавшимся в ситуации возврата из приёмных семей.