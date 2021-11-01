В правительстве Пензенской области произведены новые назначения

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Алексей Павлович Комаров назначен министром образования Пензенской области.

До этого он занимал ряд ответственных должностей в Московском госуниверситете технологий и управления имени К.Г. Разумовского и Министерстве образования и науки РФ. Последнее его место работы – замдиректора по развитию ФГБУ «Центр информационно-технического обеспечения» Министерства образования и науки РФ», - сообщил Олег Мельниченко.

«Алексей Павлович имеет хороший опыт работы и взаимоотношений на уровне федеральных министерств просвещения, и образования и науки», - констатировал губернатор и уточнил, что Алексей Комаров прошёл процедуру согласования и собеседование у Министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В должности начальника Департамента по регулированию тарифов и энергосбережения Пензенской области утверждена Наталья Владимировна Клак.

Наталья Евгеньевна Канцерова стала полномочным представителем губернатора Пензенской области в региональном парламенте.

«Теперь все законопроекты, которые вносятся мною, правительством на рассмотрение в Законодательное Собрание области будут проходить через Наталью Евгеньевну – в том числе - все процедуры необходимых согласований, которые ведутся по линии законодательной работы», - пояснил Олег Мельниченко.

Алексей Юрьевич Мезенцев занял должность заместителя министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Будет заниматься вопросами организации материально-технического обеспечения и информатизации.

Олег Мельниченко добавил, что процедуры согласования продолжаются, ещё ряд кандидатур на руководящие должности находятся на рассмотрении в федеральных ведомствах.

«Как вы видите, у нас идёт серьёзное обновление управленческого аппарата – и на уровне министерств, в том числе, участники конкурса – кадрового проекта – назначаются на должности», - резюмировал глава субъекта Федерации.