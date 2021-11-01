В Пензе сегодня начинают работу колл-центры для пациентов 60+

Фоо: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

В связи с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и новыми ограничительными мероприятиями, вводимыми на территории региона с 30 октября, в Пензенской области рекомендовано ограничить передвижение лиц категории старше 60 лет с болезнями системы кровообращения и эндокринными заболеваниями.

С 1 ноября в поликлинике областной больницы Бурденко начинают работу колл-центры для пациентов 60+ с болезнями системы кровообращения и эндокринными заболеваниями.

Данные пациенты входят в группы риска по высокому уровню летальности при заболевании коронавирусной инфекцией.

В целях их информирования и усиления динамического наблюдения, на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с 1 ноября 2021 начинают работу колл-центры.

Номера телефонов колл-центра для пациентов эндокринологического профиля: - 8(84-12) 59-16-83; - 8(84-12) 59-16-44.

Номера телефонов колл-центра для пациентов кардиологического профиля - 8(84-12) 59-16-07; - 8(84-12) 59-16-03.

Колл-центры осуществляют работу по следующему графику: - 1, 2, 3 ноября - с 08:00 до 16:00 часов; - 4,5,6,7,ноября – выходной; - с 8 ноября, понедельник – пятница, с 08:00 до 16:00 часов, суббота- воскресенье – выходной.

В колл-центрах консультативный прием осуществляют врачи-кардиологи кардиологического диспансера и врачи-эндокринологи Центра медицинского эндокринологического по телефонам в режиме он-лайн.