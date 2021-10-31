Малика Атаева - победитель конкурса «Лучший гособвинитель» в прокуратуре Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Финалистам предстояло выступить с обвинительной речью по уголовному делу в суде с участием присяжных заседателей.

По итогам смотра-конкурса победителем признана Малика Атаева - прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры области.

Второе место заняла прокурор Тамалинского района Жанна Тюнина, третье - у помощника прокурора Ленинского района Пензы Татьяны Цибаревой.

Впереди у Малики Атаевой участие в конкурсе на лучшего гособвинителя в Генпрокуратуре РФ по ПФО. Победа на окружном этапе даст возможность принять участие в финале Всероссийского конкурса «Лучший государственный обвинитель», который пройдет в Генеральной прокуратуре РФ в Москве.