Поздравление Олега Мельниченко

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта Пензенской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша отрасль - важная составляющая социально-экономического потенциала региона. Год от года растут объемы перевозок, протяженность маршрутных линий, широко внедряются в практику инновационные разработки, современные технические достижения. Не останавливаться на достигнутом, всемерно повышать эффективность работы – такова стратегическая задача, поставленная временем.

В рамках новой стратегии развития региона глобальные изменения ждут общественный транспорт, его необходимо сделать по-настоящему удобным для жителей. Уверен, что ваш профессионализм, компетентность, добросовестный труд, накопленный опыт, сохранение и приумножение лучших традиций пензенских автомобилистов позволят добиться успешной реализации всех намеченных планов.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Пензенской области!