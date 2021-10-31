Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 октября 2021 10:28

Поздравление Олега Мельниченко

С Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта Пензенской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша отрасль - важная составляющая социально-экономического потенциала региона. Год от года растут объемы перевозок, протяженность маршрутных линий, широко внедряются в практику инновационные разработки, современные технические достижения. Не останавливаться на достигнутом, всемерно повышать эффективность работы – такова стратегическая задача, поставленная временем.

В рамках новой стратегии развития региона глобальные изменения ждут общественный транспорт, его необходимо сделать по-настоящему удобным для жителей. Уверен, что ваш профессионализм, компетентность, добросовестный труд, накопленный опыт, сохранение и приумножение лучших традиций пензенских автомобилистов позволят добиться успешной реализации всех намеченных планов.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Пензенской области!

Интересное