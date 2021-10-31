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Спорт31 октября 2021 8:55

Анастасия Близнюк выиграла золотую медаль чемпионата мира

Выступающая за Пензенскую область спортсменка награду завоевала в составе сборной команды России в групповых упражнениях по художественной гимнастике
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Всероссийская федерация художественной гимнастики

Фото: Всероссийская федерация художественной гимнастики

29 октября выступающая за Пензенскую область Анастасия Близнюк в составе сборной команды России завоевала «золото» чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. В многоборье российские гимнастки набрали лучшую сумму баллов 88,350 за два упражнения (5 мячей; 3 обруча+2 пары булав).

На втором месте команда Италии – 86,000 баллов, замкнули тройку призеров гимнастки Республики Беларусь – 85, 400 балов. Чемпионат проходит в Японии с 27 по 31 октября

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