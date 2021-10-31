Бывшая глава Рузаевского района - под домашним арестом

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

В 2009-2011 годы в районе по заданию администрации и за счет бюджетных средств было осуществлено строительство наружных сетей электроснабжения протяженностью 11,5 километров и силового трансформатора. Возведенные объекты электроэнергетики должностными лицами администрации муниципального района не были отнесены к муниципальному имуществу и не поставлены на соответствующий кадастровый учет.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, указанные объекты были переданы в безвозмездное пользование коммерческой организации. Таким образом, с момента ввода в эксплуатацию, с 2011 года, в бюджет района не поступили денежные средства в размере около 30 миллионов рублей в виде арендной платы за пользование коммерческой организацией муниципальным имуществом.

Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено бывшей главе Рузаевского муниципального района. В отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая главой района являлась до 2016 года. После неё указанную должность с ноября 2016 по июнь 2020 года занимало другое лицо. В связи с этим в отношении него уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ выделено в отдельное производство.

Расследование уголовных дел продолжается.