В Пензе вступил в силу приговор одному комбинатору, обманувшему сразу три банка

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Удовлетворены также гражданские иски банков о взыскании с подсудимого ущерба на сумму более 1 млн рублей. В погашение ущерба обращена и изъятая «Lada Vesta».

А начал свою комбинацию пензенец с того, что уговорил 3 знакомых оформить 4 автокредита на сумму более 2 млн рублей на приобретение автомашин «Niva Chevrolet», «Lada Granta» и 2 «Lada Vesta». Пообещав погасить кредитные обязательства в полном объеме, злоумышленник подал от имени заемщиков анкеты-заявления для оформления кредитов, содержащие заведомо ложные сведения о месте работе и размере заработка заемщиков.

После одобрения кредитов и покупки автомобилей злоумышленник не передал в банк паспорта на них. Для создания видимости погашения кредитов он совершил несколько платежей.

А позже продал автомобили и распорядился денежными средствами по своему усмотрению. В результате трем банкам был причинен ущерб на сумму свыше 1,8 млн рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, подсудимый вину не признал, ущерб не возместил, пояснил, что никого не обманывал, и утверждал, что договаривался с заемщиками о приобретении автомобилей для передачи их в такси с целью получения прибыли, которая делилась бы поровну. При этом представил расписки от двух заемщиков, якобы о получении ими денежных средств от продажи 2 автомобилей.

Экспертиза установила, что текст на расписках напечатан после выполнения подписи от имени заемщиков.

Не согласившись с обвинительным приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, в которой оспаривал установленные фактические обстоятельства дела, а также чрезмерную суровость назначенного судом наказания.

Суд апелляционной инстанции приговор суда первой инстанции оставил без изменения, а жалобу осужденного и его защитника – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.