В Пензе снова возникли очереди – в поисках Спутника-V

Фото: Мария Ленц

И это все радует - появляется шанс, что пандемия пойдет на спад. И не отменит Новый год

По информации пресс-службы администрации Пензы, с 30 октября по 7 ноября пункты вакцинации в поликлиниках города работают по следующему графику:

- 1, 2, 3 и 5 ноября с 8:00 до 18:00 часов;

- 30, 31 октября, 4, 6 и 7 ноября – с 8:00 до 13:00 часов.

Напомним, что прививочные кабинеты организованы в 13 поликлиниках города Пензы:

- Поликлиника 1 (ул. Набережная реки Мойки, 51).

- Поликлиника 2 (ул. Володарского, 34).

- Поликлиника 3 (ул. Светлая, 1).

- Поликлиника 4 (ул. Парковая, 3).

- Поликлиника 5 (ул. Жемчужный проезд, 8а).

- Поликлиника 6 (ул. Гагарина, 24).

- Поликлиника 7 (ул. Аустрина, 160).

- Поликлиника 8 (ул. Краснова, 60а).

- Поликлиника 9 (ул. Баумана, 65).

- Поликлиника 11 (ул. Калинина, 1А).

- Поликлиника 12 (ул. Мира, 43).

- Поликлиника 13 (ул. Кронштадтская, 12).

- Поликлиника 14 (ул. Стасова, 7).

В торговых центрах и Доме молодежи сделать прививку можно будет в любой день с 30 октября по 7 ноября с 12:00 до 18:00 часов.

- ТЦ «Коллаж» (пр-т Строителей, 1В)

- ТЦ «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19)

- ТЦ «Горизонт» (ул. Кижеватова, 15А)

- ТЦ «Весна» (ул. Ладожская, 162Б)

- ТЦ «Ритейл-парк» (ул. Центральная, 1)

- ТЦ «Атак» (ул. Антонова, 78)

- ТЦ «Универсам 175» (пр-т. Строителей, 90)

- Дом молодежи (ул. Кирова, 51)

График работы мобильных пунктов вакцинации с 1 по 6 ноября.

Понедельник, 1 ноября

Железнодорожный район:

- ул. Проходная, 3 с 10:00 до 12:00 часов;

- ул. Егорова, 3А с 12:00 до 15:00 часов.

Ленинский район:

- ул. Суворова, 190 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00 часов.

Вторник, 2 ноября

Первомайский район:

- ул. Терешковой, 10А с 10:00 до 15:00 часов;

Октябрьский район:

- пр. Победы, 69 (территория АО ПО «Электроприбор») с 10:00 до 15:00 часов.

Среда, 3 ноября

Железнодорожный район:

- район Центрального рынка (около ЦУМа) с 10:00 до 15:00 часов;

Ленинский район:

- о. Пески, ул. Тельмана, 5 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00 часов.

Четверг, 4 ноября

Октябрьский район:

- пр. Строителей, 49А (территория ТЦ «Проспект») с 10:00 до 15:00 часов;

Первомайский район:

- ул. Индустриальная, 48А (территория школы №5) с 10:00 до 15:00 часов.

Пятница, 5 ноября

Ленинский район:

- ул. Ворошилова, 8 с 10:00 до 15:00 часов;

Октябрьский район:

- ул. Генерала Глазунова, 4 (рядом с храмом св. Адриана и Наталии) с 10:00 до 15:00 часов.

Суббота, 6 ноября

Железнодорожный район:

- ул. Долгая, 3 с 10:00 до 12:00 часов;

- ул. Пархоменко, 8 с 12:00 до 15:00 часов;

Первомайский район:

- ул. Краснова, 19 (территория школы №28) с 10:00 до 15:00 часов.

Вакцинация в условиях передвижных медицинских комплексов выполняется специалистами выездной бригады ГБУЗ «Городская поликлиника» без предварительной записи.