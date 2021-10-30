В Пензе снова возникли очереди – в поисках Спутника-V

Фото: Мария Ленц
И это все радует - появляется шанс, что пандемия пойдет на спад. И не отменит Новый год
По информации пресс-службы администрации Пензы, с 30 октября по 7 ноября пункты вакцинации в поликлиниках города работают по следующему графику:
- 1, 2, 3 и 5 ноября с 8:00 до 18:00 часов;
- 30, 31 октября, 4, 6 и 7 ноября – с 8:00 до 13:00 часов.
Напомним, что прививочные кабинеты организованы в 13 поликлиниках города Пензы:
- Поликлиника 1 (ул. Набережная реки Мойки, 51).
- Поликлиника 2 (ул. Володарского, 34).
- Поликлиника 3 (ул. Светлая, 1).
- Поликлиника 4 (ул. Парковая, 3).
- Поликлиника 5 (ул. Жемчужный проезд, 8а).
- Поликлиника 6 (ул. Гагарина, 24).
- Поликлиника 7 (ул. Аустрина, 160).
- Поликлиника 8 (ул. Краснова, 60а).
- Поликлиника 9 (ул. Баумана, 65).
- Поликлиника 11 (ул. Калинина, 1А).
- Поликлиника 12 (ул. Мира, 43).
- Поликлиника 13 (ул. Кронштадтская, 12).
- Поликлиника 14 (ул. Стасова, 7).
В торговых центрах и Доме молодежи сделать прививку можно будет в любой день с 30 октября по 7 ноября с 12:00 до 18:00 часов.
- ТЦ «Коллаж» (пр-т Строителей, 1В)
- ТЦ «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19)
- ТЦ «Горизонт» (ул. Кижеватова, 15А)
- ТЦ «Весна» (ул. Ладожская, 162Б)
- ТЦ «Ритейл-парк» (ул. Центральная, 1)
- ТЦ «Атак» (ул. Антонова, 78)
- ТЦ «Универсам 175» (пр-т. Строителей, 90)
- Дом молодежи (ул. Кирова, 51)
График работы мобильных пунктов вакцинации с 1 по 6 ноября.
Понедельник, 1 ноября
Железнодорожный район:
- ул. Проходная, 3 с 10:00 до 12:00 часов;
- ул. Егорова, 3А с 12:00 до 15:00 часов.
Ленинский район:
- ул. Суворова, 190 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00 часов.
Вторник, 2 ноября
Первомайский район:
- ул. Терешковой, 10А с 10:00 до 15:00 часов;
Октябрьский район:
- пр. Победы, 69 (территория АО ПО «Электроприбор») с 10:00 до 15:00 часов.
Среда, 3 ноября
Железнодорожный район:
- район Центрального рынка (около ЦУМа) с 10:00 до 15:00 часов;
Ленинский район:
- о. Пески, ул. Тельмана, 5 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00 часов.
Четверг, 4 ноября
Октябрьский район:
- пр. Строителей, 49А (территория ТЦ «Проспект») с 10:00 до 15:00 часов;
Первомайский район:
- ул. Индустриальная, 48А (территория школы №5) с 10:00 до 15:00 часов.
Пятница, 5 ноября
Ленинский район:
- ул. Ворошилова, 8 с 10:00 до 15:00 часов;
Октябрьский район:
- ул. Генерала Глазунова, 4 (рядом с храмом св. Адриана и Наталии) с 10:00 до 15:00 часов.
Суббота, 6 ноября
Железнодорожный район:
- ул. Долгая, 3 с 10:00 до 12:00 часов;
- ул. Пархоменко, 8 с 12:00 до 15:00 часов;
Первомайский район:
- ул. Краснова, 19 (территория школы №28) с 10:00 до 15:00 часов.
Вакцинация в условиях передвижных медицинских комплексов выполняется специалистами выездной бригады ГБУЗ «Городская поликлиника» без предварительной записи.