Полицейские Мордовии и Пензенской области призывают быть бдительными

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Перед началом опроса переписчик должен показать документы: удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

С 15 октября по всей стране проходит перепись населения. Сотрудники полиции просят жителей быть внимательными, и, если в дверь звонят лица, представляются переписчиками, но при этом не имеют соответствующих документов, не разрешайте входить им в квартиру.

Переписчиков легко узнать – специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой всероссийской переписи населения. Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать документы: удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

При этом, переписчик не будет спрашивать паспорт и любые другие документы у участника опроса, не будет заполнять анкету на улице или во дворе дома, что категорически не допускается.

При любых сомнениях в действиях переписчиков обращайтесь в правоохранительные органы.

Перепись населения продлится до 14 ноября.