Глава региона сообщил о готовящихся мерах поддержки бизнеса

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Губернатор напомнил о том, что с 30 октября объявлены нерабочие дни. Проинформировал об изменениях, которые внесены в постановление о введении режима готовности в Пензенской области. О том, что продолжат работу аптеки, магазины, реализующие продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30-ти процентов.

Кроме того, разрешена продажа строительных материалов, деятельность АЗС, предприятий техобслуживания автомобилей, ветеринарных лечебниц и стоматологий. Послабления по поводу работы станций техобслуживания и шиномонтажа сделаны, с учётом изменения погодных условий, и необходимости смены летней резины на зимнюю. - уточнил глава субъекта Федерации.

Допуск посетителей, как в магазины стройматериалов, так и в музеи, галереи, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, ледовые катки, салоны красоты и парикмахерские будет осуществляться по QR-коду и официальным подтверждениям иммунитета, либо противопоказаний к прививке.

Касаясь экономической темы, Олег Мельниченко сообщил о готовящихся мерах поддержки предпринимателей в условиях ограничений по коронавирусу. Региональным правительством разрабатывается меры поддержки бизнеса, предприятий, которые могут пострадать от ограничения их деятельности. Олег Мельниченко распорядился взять на контроль исполнение Постановления Правительства РФ, проанализировать меры содействия бизнесу, введённые на федеральном уровне, подготовить свои предложения. Речь – о двух направлениях – грантах и кредитах.

Подать заявления на безвозмездный грант можно с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. Это относится к сферам: спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений», - перечислил руководитель субъекта Федерации.

«С ноября по декабрь 2021 года, - отметил губернатор, - для компаний малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций будет возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых».