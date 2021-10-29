Нерабочие дни в Мордовии с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Обстановка в регионе остается напряженной, в связи с чем на территории Мордовии вводятся новые ограничения. Об этом накануне сообщил глава республики Артем Здунов.

Теперь в список заведений, для посещения которых требуется QR-код, входят также и крупные торговые центры площадью более 400 квадратных метров.

Все непривитые жители республики, имеющие хронические заболевания или перенесшие инсульт или инфаркт, переводятся на удаленную работу.

С 30 октября по 7 ноября в Мордовии будет приостановлена работа всех организаций общественного питания за исключением обслуживания на вынос и доставку.

В этот период времени всем гражданам старше 60 лет необходимо соблюдать самоизоляцию. Пенсионерам разрешается покидать дома для походов в магазины, аптеки или для выгула домашних животных.

Все пункты вакцинации будут работать все дни, за исключение воскресений 31 октября и 7 ноября.

По просьбам жителей республики, в детских садах организуют работу дежурных групп.