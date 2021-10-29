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Общество29 октября 2021 12:52

Валерий Лидин провел неформальную встречу с ветеранами ВЛКСМ

Все они в разные годы стали лауреатами премии Ленинского комсомола
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Отбор был строгим: предварительно кандидатуры обсуждались в трудовых коллективах и комитетах комсомола. Из двух тысяч человек соискателями премии становились около 250: члены КПСС и кандидаты, народные депутаты, ударники труда.

- Премия Ленинского комсомола вручалась самым достойным за особые заслуги и высокие профессиональные показатели, – отметил спикер регионального парламента Валерий Лидин. – Размер поощрения был около 200 рублей. Многие перечисляли эти деньги в Фонд мира.

В конце встречи Валерий Лидин наградил лауреатов премии почетными грамотами Законодательного Собрания Пензенской области. Награды получили Александр Иванович Когут, Евгений Алексеевич Маркин, Александр Алексеевич Бычков, Валерий Геннадьевич Жериков и Виктор Алексеевич Богословский.

- Вы были примером добросовестного отношения к делу, высоких моральных принципов. Вы и сегодня в строю, передаете молодым поколениям свой опыт, прививаете уважение к славным рабочим традициям, - подчеркнул Валерий Лидин.

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