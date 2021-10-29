До года лишения свободы грозит 19-летнему жителю Саранска за покупку водительского удостоверения

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Заместителем прокурора Пролетарского района г. Саранска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя г. Саранска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

При остановке сотрудником ДПС ГИБДД МВД по Республике Мордовия автомобиля, которым управлял обвиняемый, юноша предъявил сотруднику водительского удостоверение, приобретенное по объявлению в сети Интернет. При проверке выяснилось, что оно является поддельным.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации пресс-службы Прокуратуры РМ, деяние по ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.