Губернатор Пензенской области призвал развивать социальное служение, как способ воспитания в духе христианской нравственности

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В мероприятии, организатором которого выступила Пензенская духовная семинария, приняли участие священнослужители России и зарубежья, деятели педагогической науки из 12-ти субъектов Российской Федерации и других стран. В частности, Италии, Республики Беларусь, Австралии и Турции.

Приветствуя участников пленарного заседания, глава Пензенской области подчеркнул важную роль христианской нравственности в воспитании личности.

«Современный мир – сложный, изменчивый, непредсказуемый, часто агрессивный, требует от нас максимальной собранности, повышенной ответственности и нелинейных решений. В информационном, духовном, нравственном поле сегодня развёрнута настоящая борьба, идёт сражение за молодёжь. Сегодня мы должны отстаивать собственную идентичность. Право создать нормальную семью – как союз мужчины и женщины. Право растить и воспитывать наших детей. Право говорить на родном языке. Защитить подрастающие поколения и молодёжь от дурных, разлагающих душу и разум влияний под силу только каждодневным трудом. Неформально работая с детьми и подростками. Любя их всем сердцем. Вкладывая личную энергию в воспитание молодых людей», - акцентировал руководитель субъекта Федерации.

Губернатор проинформировал, что на территории Пензенской области при православных храмах открыт и действует целый ряд духовно-просветительских центров. Работают воскресные школы.

«Сотрудники духовно-просветительских центров на базе Пензенской епархии пробуждают у молодёжи интерес к краеведению и истории, художественному творчеству и волонтёрству. Это помогает взрастить открытых миру, добрых и чутких людей», - пояснил Олег Мельниченко, поблагодарив представителей духовенства за деятельность по просвещению и воспитанию юношества.

Он призвал развивать социальное служение. Реализовывать проекты, направленные на поддержку семей, оказавшихся в непростом положении, продолжать активно поддерживать детей-сирот, людей, страдающих разными формами зависимости, имеющих проблемы со здоровьем.

«При этом важно помнить о том, что главную роль в профилактике многих социальных недугов играет духовно-нравственное просвещение граждан, утверждение в жизни общества традиционных моральных принципов и ценностей», - отметил глава исполнительной власти субъекта РФ.