В Пензе задержан причастный к мошенничеству с мнимыми ДТП мужчина

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Подозреваемый дал признательные показания

В отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе в течение недели с заявлениями о мошенничестве обратились несколько женщин пенсионного возраста. На телефоны им звонил неизвестный и сообщал, что их родственник попал в ДТП, после чего просил у них крупные суммы денег, чтобы помочь членам их семей избежать уголовной ответственности.

Данные денежные средства, от 50 до 800 тысяч рублей, женщины передавали курьерам. Стоит отметить, что ни одна из женщин не перезвонила тем родственникам, которые якобы попали в дорожно-транспортное происшествие.

Полицейские выяснили, что денежные средства все потерпевшие прятали в пакеты с вещами и отдавали в автомобили такси, после чего таксисты отвозили данные посылки на указанный адрес, где их ждал один и тот же человек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска данный мужчина был задержан. Им оказался житель Москвы 1990 года рождения, который недавно прибыл в город.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что в его обязанности входило забирать деньги с автомашин такси и перечислять их на банковские счета, которые предоставлял ему работодатель. Два процента от суммы перевода он забирал себе в качестве вознаграждения.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2, а также частью 3 статьи 159 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.