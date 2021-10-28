Обращение губернатора Пензенской области Олега Мельниченко

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Ситуация с коронавирусом вызывает огромную тревогу. В последние недели эпидобстановка резко ухудшилась. Что заставляет органы власти принимать самые серьёзные меры. Очень прошу вас отнестись к ним с пониманием и ответственностью!

Наши врачи работают на пределе своих возможностей. Вирус постоянно видоизменяется. Появляются новые штаммы. А мы, к сожалению, проявляем легкомысленное отношение к этим угрозам.

Пока беда не пришла в наш дом, пока мы не потеряли родных и близких, сложно поверить, что ситуация с заболеваемостью настолько серьезная. Мы можем продолжать не носить маску. Не верить в вакцину. Не соблюдать меры предосторожности. Но мы должны помнить, что наша абсолютная свобода кончается ровно там, где начинается угроза здоровью и жизни другого человека.

В области развернуто четыре с половиной тысячи инфекционных коек. Такого в истории пензенского здравоохранения не было никогда. Более 2,5 тысяч пациентов находятся на кислороде. Около 200 в реанимации на ИВЛ. В сутки больницы потребляют более 16 тонн кислорода. Мы пока справляемся с его производством и поставкой в область.

Используем все имеющиеся резервы, но и они не бесконечны. Как и не бесконечно количество медработников, ежедневно борющихся с ковидом. А их уже работает в "красной зоне" более трех с половиной тысяч. Уже задействованы студенты ординаторы и студенты старших курсов медицинского училища. Речь идет о жизни каждого из нас.

К сожалению, смертей все больше. Каждые сутки в больницах от ковида умирает порядка 30 человек - смертность резко «молодеет». Все чаще умирают 20-ти, и 30-ти, и 40-летние. Двое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Цифры по заболеваемости мы видим ежедневно. Но не все видят, как у приемных отделений больниц выстраиваются очереди из скорых. Не видят медиков, которые борются буквально за каждую жизнь. Наверное, только они, на руках, которых ежедневно умирают десятки человек, и понимают, что такое ковид. Они сейчас как на фронте. Большое им спасибо за эту работу!

Скорая помощь ежедневно обслуживает две тысячи вызовов. Работает 145 бригад. Мы вышли на пиковые нагрузки.

Правительство региона делает все необходимое для обеспечения их бесперебойной работы. Только за последний месяц мы выделили на это более 150 миллионов рублей из областного бюджета.

Огромные средства направлены на покупку медицинских препаратов, кислородных концентраторов и станций по производству кислорода. Оборудования для лечения беременных женщин, находящихся между жизнью и смертью. Сорок семь из них сегодня находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Сегодня от каждого из нас требуется максимальная ответственность и включенность в эту борьбу.

С 30 октября объявлены нерабочие дни. Призываю всех пензенцев максимально сознательно подойти к этим дням. Понимаю, что людям необходимо работать, а детям учиться и посещать кружки и секции. Но сейчас важно разорвать цепочку распространения вируса и снизить нагрузку на областную систему здравоохранения. Реально и осознанно помочь нашим медикам в борьбе с ковидом. Обращаюсь к людям старшего поколения. Особенно к тем, кто не сделал прививку от коронавируса. Дорогие мои, понимаю, как вам нелегко, но прошу вас побыть дома. Уйти на самоизоляцию. Мы беспокоимся за вас и хотим оградить вас от угрозы мучительной смерти. Обращаюсь к родителям! Дети заражаются ковидом все чаще, и протекание болезни у них – все тяжелее, а осложнения все серьезней.

Начались каникулы, которые продлятся до 7 ноября. Позаботьтесь, чтобы они провели эти дни дома, в кругу семьи. Подарите им время родительского общения. Призываю вас быть примером для детей и подростков. Строго соблюдать режим нерабочих дней!

Мы все говорим, что устали от ковида, а представьте, как устали от него медики, которые на протяжении двух лет, без выходных, днем и ночью ведут с ним борьбу. Их усталость - нельзя сравнить ни с чем.

После завершения нерабочих дней организации общественного питания, торговли, культуры, спорта и другие откроются. Посещать их смогут вакцинированные или переболевшие ковидом. Свободный вход без QR кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях.

Это необходимо для того, чтобы резко сократить распространение инфекции в местах массового пребывания людей.

Призываю всех, кто по каким-то причинам откладывал вакцинацию, - сделайте прививку. Вакцина реально помогает. Это единственный способ прервать череду массовых смертей. Никакого другого механизма спасения от пандемии человечество не знает. Об этом не устают повторять и врачи. Нерабочие дни – возможность вакцинироваться в спокойной обстановке. Все поликлиники и пункты вакцинации будут работать.

Только совместными усилиями мы сможем победить пандемию. Сохранить жизнь и здоровье своих родных и близких.

Прошу вас, берегите себя!