Изменен график работы пунктов вакцинации в Пензе

Фото: Николай Оберемченко

Изменения коснулись пунктов вакцинации в городских поликлиниках, торговых центрах и Доме молодежи. Пройти иммунизацию от гриппа и новой коронавирусной инфекции по-прежнему можно ежедневно, включая выходные дни.

Пункты вакцинации в поликлиниках с понедельника по пятницу работают с 8:00 до 18:00 часов, в субботу и воскресенье – с 8:00 до 13:00 часов. Напомним, что прививочные кабинеты организованы в 13 из 14 поликлиник городской сети:

- Поликлиника 1 (ул. Набережная реки Мойки, 51).

- Поликлиника 2 (ул. Володарского, 34).

- Поликлиника 3 (ул. Светлая, 1).

- Поликлиника 4 (ул. Парковая, 3).

- Поликлиника 5 (ул. Жемчужный проезд, 8а).

- Поликлиника 6 (ул. Гагарина, 24).

- Поликлиника 7 (ул. Аустрина, 160).

- Поликлиника 8 (ул. Краснова, 60а).

- Поликлиника 9 (ул. Баумана, 65).

- Поликлиника 11 (ул. Калинина, 1А).

- Поликлиника 12 (ул. Мира, 43).

- Поликлиника 13 (ул. Кронштадтская, 12).

- Поликлиника 14 (ул. Стасова, 7).

Работа пунктов вакцинации на базе торговых центров организована по следующему графику:

Понедельник - пятница с 13:00 до 19:00 часов.

Суббота - воскресенье с 12:00 до 13:00 часов.

Адреса:

- ТЦ «Коллаж» (пр-т Строителей, 1В).

- ТЦ «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19).

- ТЦ «Горизонт» (ул. Кижеватова, 15А).

- ТЦ «Весна» (ул. Ладожская, 162Б).

- ТЦ «Ритейл-парк» (ул. Центральная, 1).

- ТЦ «Атак» (ул. Антонова, 78).

- ТЦ «Универсам 175» (пр-т. Строителей, 90).

Сделать прививку в Дом молодежи по адресу: ул. Кирова, 51 можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00 часов, в субботу и воскресенье с 12:00 до 13:00 часов.

В период выходных и праздничных дней с 30 октября по 7 ноября пункты вакцинации в поликлиниках работают по следующему графику:

- 1, 2, 3 и 5 ноября с 8:00 до 19:00 часов;

- 30, 31 октября, 4, 6 и 7 ноября – с 8:00 до 14:00 часов.

В торговых центрах сделать прививку можно будет в любой день с 30 октября по 7 ноября с 12:00 до 18:00 часов.

Вакцинация – единственный способ защитить себя и своих близких не только от развития самой инфекции, но и уберечь от серьезных осложнений.