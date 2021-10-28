Губернатор оценил работу МФЦ Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Ежегодно многофункциональными центрами на территории Пензенской области обрабатывается свыше полутора млн обращений граждан, предоставляется порядка 400 видов услуг.

Перевод располагавшего ранее на проспекте Победы, 150, офиса МФЦ продиктован востребованностью услуг.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в новом помещении - 30 окон обслуживания. Оборудованы просторные и комфортные зоны ожидания. Потоки заявителей разделены, имеется комната матери и ребёнка.Организовано место доступа к порталу госуслуг.

Олег Мельниченко уточнил среднее время ожидания в очереди. Оно составляет не более 9-10 минут. Это достигается за счёт внедрения технологии бережливого производства.

Новое помещение оформлено в едином фирменном стиле «Мои документы» и отвечает всем требованиям организации предоставления услуг. Удобное расположение офиса позволяет беспрепятственно добираться как на общественном, так и на личном транспорте, рядом организована большая парковка.

«Это важное решение – о размещении здесь МФЦ, поскольку имеется хорошая транспортная логистика – удобно пензенцам добираться для получения государственных услуг. Плюс к тому он расположен в одном из самых многонаселённых районов Пензы. Очень важно приблизить государственные и муниципальные услуги к людям, создать хорошие условия», - пояснил Олег Мельниченко.

«Принято и реализовано решение о приобретении автотранспорта для муниципальных МФЦ. Для сельской местности это имеет большое значение – повысить доступность данного вида услуг.

Автопарк сети МФЦ обновляется поэтапно. В этом году приобретено 20 автомобилей LADA GRANTA. На эти цели из бюджета Пензенской области направлено более 10 млн. рублей.

Машины будут использоваться для выездного обслуживания граждан, проживающих в сельской местности, оказания услуг на дому на безвозмездной основе определённым категориям граждан. К ним относятся инвалиды I и II группы и их законные представители, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации, а также для своевременной доставки документов в органы власти.

Всего в региональной сети МФЦ действует 33 Центра и 233 территориально обособленных подразделений в сельских населенных пунктах. В городе Пензе государственные и муниципальные услуги предоставляются в 4-х структурных подразделениях.

За 9 месяцев текущего года в МФЦ Пензенской области оказано более 1 млн 175 тыс. услуг, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.