В Пензе появилось такси бизнес-класса: кто его заказывает, чем отличается сервис и как стать водителем

СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ И РАБОЧЕЕ АВТО

С октября в Пензе появился новый класс такси — Business в приложении Яндекс Go. Теперь жители и гости города могут заказать авто категории бизнес. Водители этого тарифа проходят специальную подготовку и соблюдают дресс-код, а в салоне настраивают температуру и музыку по желанию пассажира. Борис Хичин, партнер Яндекс.Такси в Пензе и владелец таксопарка «Прайм» рассказал, кто чаще всего заказывает автомобиль бизнес-класса, когда эта опция пригодится обычным пассажирам и как стать водителем.

– Первые заказы в бизнес-тарифе мы начали выполнять несколько недель назад, но спрос уже довольно большой, – рассказывает Борис Хичин. – Каждый прилет самолетов – не обходится без заказов в новом тарифе. Раньше у нас в городе услуги такого уровня не предоставляли, и по спросу мы видим, что он востребован. На данный момент у нас в таксопарке 30 машин бизнес-класса, но к декабрю мы планируем увеличить их число до 50.

Кроме трансферов в аэропорты и отели, машины бизнес-класса активно начали заказывать на свадебные торжества и другие праздничные мероприятия. Авто повышенного комфорта можно вызвать, например, чтобы встретить жену из роддома (только автолюльку надо не забыть), поехать в театр, устроить романтический сюрприз своей половинке, прислав за ней водителя.

УРОВЕНЬ ВОДИТЕЛЕЙ: ИНТЕРВЬЮ, ОБУЧЕНИЕ, ДРЕСС-КОД

Водители, которые хотят выполнять заказы в Business, должны иметь высокий рейтинг, не менее 4,8, не иметь плохих отзывов в сервисе и тщательно следить за качеством, предоставляемого сервиса . Перед стартом работы они должны пройти интервью, специальное обучение, и сдать небольшой экзамен, без которого к заказам не допустят. Всего таксопарке «Прайм» больше 300 водителей, но первоначальный отбор прошли 100 человек, а после обучения и тестирования к выполнению заказов работе приступили 40 человек.

– У водителей, работающих в представительских классах, должна быть определенная философия мышления. К примеру, если пассажир захочет закурить в салоне, его корректно и спокойно нужно убедить это не делать. Пояснить, что следующему пассажиру будет некомфортно находиться в авто, где курили. Они должны предложить оптимальное решение, которое устроит и клиента, и не нарушит дальнейшим ритм работы водителя. После обучения претенденты проходили тестирование, в котором были собраны наиболее распространенные ситуации, с которыми приходится иметь дело. Нам было важно понять, как водитель будет реагировать на разное поведение пассажиров. Он должен уметь избежать конфликта, быть спокойным, сдержанным и доброжелательным, – рассказал Борис Хичин.

Также все водители соблюдают дресс-код: они должны быть в брюках и белой рубашке, чистой, свежей, выглаженной, без рисунков и узоров, с белыми пуговицами в тон. Из обуви – классические туфли, никаких кроссовок или сандалий. Верхняя одежда – классическое пальто или куртка. Парфюм запрещен, а усы и борода, если они есть, должны быть аккуратно подстрижены.

У водителей премиум-класса отличается и заработок. На старте, по словам Бориса Хичина, он составляет от 50 тысяч рублей в месяц, но не стоит забывать и о хороших чаевых, которые часто оставляют клиенты этого тарифа.

ВСТРЕТЯТ С ЗОНТОМ И ВКЛЮЧАТ ЛЮБИМЫЕ ТРЕКИ

Водители, которые прошли экзамен, обращаются с пассажирами в соответствии с требованиями и правилами тарифа. При посадке и выходе из машины водитель откроет перед вами дверь. Если на улице дождь, он встретит вас с зонтом. В машине поинтересуется, комфортно ли вам, устраивает ли температура в салоне, нужно ли включить кондиционер. После этого предложит вам воду, узнает, какую музыку вы предпочитаете или она будет отвлекать и тд.

– Предложение перейти работать в бизнес-тариф водители оценили с оптимизмом, отнеслись к этому, как к новым перспективам: хорошее авто, престижный статус, другой контингент клиентов, хорошие чаевые и хороший заработок. С уверенностью скажу, что зарплата будет расти, мы только начали работать в этом классе, – отметил директор таксопарка.