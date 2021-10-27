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Здоровье27 октября 2021 16:31

Пензенцы приняли участие в акции «Сдавая кровь, твори добро»

Она состоялась сегодня в Доме молодежи
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Организаторами акции стали региональная Служба крови и местное отделение общественной организации «Российские студенческие отряды». Стоит отметить, что бойцы отделения сдают кровь на постоянной основе – по три-четыре раза в год.

Сегодня желание присоединиться к донорской акции выразили более 50 человек, из которых 48 сдали кровь. Всего удалось заготовить 22 литров цельной крови. Она будет тщательно обследована и после поступит в медицинские учреждения.

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