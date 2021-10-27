В Саранске откроется выставка детского творчества

Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

Уже не первый год Музей им. С.Д. Эрьзи организовывает подобные выставки. В этот раз руководство учреждения предложило юным жителям республики совершить своеобразную экскурсию с Эрьзей по Москве – городу, где скульптор жил и творил много лет и где он скончался.

Работы на эту тему вошли в выставку «Студент. Маэстро. Гений», которая откроется завтра в главном здании музея.

Награждение участников выставки состоится 26 ноября.