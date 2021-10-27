Пензенцы завоевали медали на турнире по карате памяти Героя России Александра Прохоренко

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

С 22 по 25 октября 2021 года в Оренбурге прошли Всероссийские соревнования по каратэ «Европа-Азия», посвященные памяти Героя России Александра Прохоренко. За медали боролись сильнейшие каратисты из 19 регионов нашей страны.

По итогам единоборств спортсмены Пензенской области завоевали в своих весовых категориях две серебряные награды и шесть бронзовых. В весовой категории до 55 кг первое место занял Иван Бураев, выполнивший также норматив МС России по каратэ. Виктория Сологуб в весовой категории свыше 59 кг завоевала серебряную награду и выполнила норматив КМС