Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт27 октября 2021 8:42

Пензенцы завоевали медали на турнире по карате памяти Героя России Александра Прохоренко

Во всероссийских соревнованиях «Европа-Азия» в Оренбурге приняли участие сильнейшие каратисты из 19 регионов нашей страны
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

С 22 по 25 октября 2021 года в Оренбурге прошли Всероссийские соревнования по каратэ «Европа-Азия», посвященные памяти Героя России Александра Прохоренко. За медали боролись сильнейшие каратисты из 19 регионов нашей страны.

По итогам единоборств спортсмены Пензенской области завоевали в своих весовых категориях две серебряные награды и шесть бронзовых. В весовой категории до 55 кг первое место занял Иван Бураев, выполнивший также норматив МС России по каратэ. Виктория Сологуб в весовой категории свыше 59 кг завоевала серебряную награду и выполнила норматив КМС

Интересное