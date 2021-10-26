В Мордовии автоледи на «INFINITI», выехав на встречку, столкнулась с «ВАЗ-21124», водитель которого погиб

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Сегодня, 26 октября, в 09 часов 40 минут на 5 км автодороги сообщением Саранск – Берсеневка - Пензятка Лямбирского муниципального района 31-летняя женщина на автомобиле «INFINITI FX 37», двигаясь в сторону г. Саранск, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем движущимся во встречном направлении в сторону с. Пензятка.

В результате ДТП 60-летний водитель «ВАЗ-21124» от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель «INFINITI FX 37» получила телесные повреждения, госпитализирована в ГУЗ РМ «ГКБ № 4».

По факту данного ДТП проводится проверка.