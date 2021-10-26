Олег Мельниченко принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

От Пензенской области для участия в отборе инфраструктурных проектов в целях получения бюджетных кредитов представлено две заявки.

«В соответствии с Посланием Президента России Федеральному Собранию в Пензенской области предварительно определён перечень проектов модернизации коммунальной инфраструктуры, реализация которых возможна с применением инструментов государственной поддержки в форме инфраструктурных кредитов», - пояснил Олег Мельниченко.

«Список проектов модернизации коммунальной инфраструктуры направлен в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ.Инфраструктурные кредиты предоставляются ресурсоснабжающим организациям на условиях, что размер кредита составляет не более 80% от стоимости проекта. А оставшиеся 20% должны софинансировать получатели бюджетных средств, реализующие инфраструктурные проекты», - уточнил глава областной исполнительной власти.

Кредиты предоставляются на срок до 25 лет, с возможностью отсрочки оплаты основного долга до 4 лет.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в две заявки от региона включено несколько проектов. Филиал Мордовский ПАО «Т Плюс» претендует на получение средств для модернизации системы теплоснабжения Пензы. Предполагается строительство насосной станции, тепловых сетей, реконструкция и автоматизация 47 ЦТП и 25 объектов тепловых сетей, а также замена сетей отопления и ГВС.

Два проекта представлено Горводоканалом Пензы. Речь о модернизации объектов водоснабжения и водоотведения областного центра и реконструкции очистных сооружений канализации города.

В настоящее время участники конкурса проводят работу по оформлению необходимой документации. Работа по участию в конкурсе находится под личным контролем губернатора.