Еще несколько участников кадрового проекта «Моя Мордовия» получат работу в ближайшее время

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Напоминаем вам, что кадровый проект «Моя Мордовия» стартовал в марте этого года и завершился в июне. Его участниками стали более шести тысяч человек, 40 из них были признаны победителями и вошли в кадровый резерв республики.

Девять финалистов уже получили новые должности:

- Алексей Ларькин стал министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия;

- Наталья Санина назначена первым заместителем министра информатизации и связи РМ;

- Антон Назаров получил должность заместителя министра юстиции РМ;

- Александр Анохин теперь работает заместителем министра экономики, торговли и предпринимательства РМ;

- Александр Долганов возглавил региональное представительство научно-образовательного центра «Инженерия будущего»;

- Людмила Трошкина назначена советником директора АНО «Центр развития конкурентоспособности РМ;

- Михаил Никишин стал начальником секретариата главы Республики Мордовия;

- Анастасия Гришнева получила должность начальника Управления по делам молодежи Министерства спорта и молодежной политики РМ;

- Виктор Степанцов назначен старшим советником главы РМ.

Как отметил глава республики Артем Здунов, проект позволил сформировать достойный кадровый резерв.

- В компетентности победителей не приходится сомневаться, - подчеркнул он и заявил, что в ближайшее время еще несколько участников конкурса получат новые должности.