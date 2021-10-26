Как будут работать пензенские медучреждения с 30 октября по 7 ноября

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как и во все нерабочие дни и праздники, скорая медицинская помощь, а также лечение пациентов в круглосуточных стационарах будут оказываться в полном объеме.

31 октября, 4, 5 и 7 ноября работа городских и детских поликлиник Пензы организована в режиме оказания неотложной медицинской помощи в условиях поликлиник и на дому. Вызвать врача можно будет с 8 до 14 часов.

В муниципальных районах области в поликлинических отделениях участковых больниц медицинская помощь будет оказываться населению 30 октября, а также 1,2, 3 и 6 ноября по графику. 31 октября, 4, 5 и 7 ноября данные медицинские организации не работают. Точный режим работы, а также телефоны регистратур можно уточнить на сайтах медицинских организаций.

Также в этот период времени продолжится вакцинация населения.

Пункты в ТЦ «Горизонт», «Весна», «Коллаж», «Ритейл Парк», «САНиМАРТ», «Атак», «Универсам 175» будут работать во все дни с 12 до 18 часов.

График работы пункта в Доме молодежи пока уточняется.

В поликлиниках № 13 и 14 сделать прививку от коронавируса можно будет с 8 до 19 часов 1, 2, 3 и 5 ноября, а также с 8 до 14 часов 30 и 31 октября и 4, 6, 7 ноября.