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Происшествия26 октября 2021 13:00

Правоохранители обнаружили в Пензенской области тайники с наркотиками

Участников группы задержали сотрудники Главного управления на транспорте МВД России и их коллеги из Управления на транспорте МВД России по ПФО
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, торговля запрещенными веществами велась через Интернет. Курьеры перемещались между регионами на поездах.

Правоохранителями были задержаны 12 участников группы. Девять из них уже осуждены, еще трое пока заключены под стражу. В ходе обысков полицейские изъяли у злоумышленников телефоны, в которых были записаны координаты тайников в Московской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Пензенской и Саратовской областях. В общем сложности в них хранились более 30 килограммов мефедрона.

По факту возбуждено уголовное дело.

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