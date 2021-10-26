Обучение по стандартам Ворлдскиллс: новые профессиональные навыки и хорошая работа

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Весной 2021 года государство запустило по всей стране программу профессионального обучения и дополнительного профобразования отдельных категорий граждан. Цель программы – помочь людям сохранить свою конкурентоспособность и профессиональную востребованность на рынке труда.

К сегодняшнему дню почти 100 тысяч россиян подали заявки на бесплатное обучение по программам Ворлдскиллс и больше 17 тысяч завершили его. В рамках проекта «Содействие занятости» можно обучиться по одной из более чем 170 компетенций в семи профессиональных областях. Вполне реально найти дело по душе. Как показала практика, почти во всех регионах самые популярные компетенции – «Парикмахерское искусство», «Социальная работа», «Графический дизайн», «Поварское дело» и «Веб-дизайн и разработка». При этом список компетенций формируют сами регионы в зависимости от потребностей рынка труда.

Но кроме привычных профессий можно быстро, качественно и бесплатно освоить навыки в перспективных, технологичных сферах. Например, наш земляк Дмитрий Талдытов обучился по программе Ворлдскиллс на тестировщика игрового программного обеспечения.

– Обучение стало важным этапом в моей жизни, потому что я сейчас хожу на работу, которая мне нравится, и занимаюсь тем, чем давно интересуюсь. Во время учебы я научился многому – на занятиях были компьютерные программы, с которыми раньше не сталкивался. Теперь я хорошо в них разбираюсь. Мы приходили в учебный класс, нам все рассказывали и объясняли, после чего начиналась практика. Практические задания давались не без труда, но именно это помогло мне успешно справиться с финальным испытанием. Сдав демонстрационный экзамен, я понял, что полученных знаний мне достаточно для профессионального старта и дальнейшего развития. Некоторым друзьям и знакомым посоветовал эту программу, – рассказал Дмитрий.

Практическое обучение – это специфика всех образовательных программ по стандартам Ворлдскиллс. Больше 70% учебного курса участники программы осваивают практические навыки в современных мастерских и лабораториях, на современном оборудовании – в условиях, аналогичных условиям реального производства. Каждый участник программы «пробует руками» будущую работу и в конце обучения гарантированно получает профессиональные навыки.

Готовят их прошедшие подготовку и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс эксперты. Они – тоже практики, прекрасно знающие свое дело.

Определяется профессиональный уровень выпускников программы на демонстрационном экзамене. Он сдается не в аудитории, а на рабочем месте. То есть выпускники должны продемонстрировать в основном полученные навыки, а не знания.

По итогам экзамена они получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт). В нем работодатель видит, какими профессиональными навыками его сотрудник владеет в наибольшей степени. По окончании обучения выдается и традиционный документ – диплом или свидетельство.

Несмотря на то, что Дмитрий Талдытов в силу возраста еще не имеет трудового стажа, компания «Байтекс» без раздумий взяла его на работу.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

– Мы давно занимаемся подготовкой кадров как внутри компании, так и за ее пределами. В прошлом году мы познакомились с движением Ворлдскиллс и людьми, которые его представляют. Это нас заинтересовало, потому что Ворлдскиллс занимается разработкой новых профессиональных стандартов и программ обучения за короткий срок. Это означает, что слушатели программ получают качественные дополнительные профессиональные навыки от сертифицированных экспертов. То, что предлагает Ворлдскиллс, – одно из лучших решений, поскольку свои компетенции движение всегда адаптирует под тренды: появились в мире новые разработки – и они очень быстро внедряются в программу обучения. Поэтому люди постоянно получают актуальные знания, – рассказал заместитель директора компании «Байтекс» Александр Торговкин.

Проект «Содействие занятости» продлится до 2024 года. По каким компетенциям Ворлдскиллс обучают в Мордовии, где и когда их можно освоить? Эту информацию можно получить на сайте trud.worldskills.ru. Работодатели также могут обратиться в Центры занятости населения и получить квалифицированные кадры или оставить заявку на их обучение.