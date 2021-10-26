В Пензенской области привили от коронавируса 551 тысячу человек

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В регион продолжаются поставки вакцины от коронавируса. В понедельник, 25 октября, в область поступила очередная партия «Спутника V» в количестве 2 000 комплектов.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, ожидается, что в ближайшее время вакцину доставят на все пункты, где делают прививки от коронавируса. В медицинских организациях области на текущую дату имеется более 200 тысяч комплектов «Спутника V» и 1,7 тысяч комплектов «Эпи Вак Короны».

Всего в Пензенской области от коронавируса привили более 551 тысячу человек, в том числе более 28 тысяч пензенцев уже прошли повторную вакцинацию.