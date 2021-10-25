В Пензе начались каникулы

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В соответствии с рекомендациями министерства образования Пензенской области осенние каникулы в образовательных организациях города Пензы организованы с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

На время каникул в учреждениях образования будут обеспечены санитарная обработка помещений, дежурство персонала, комплекс антитеррористических мероприятий и пожарной безопасности. Все мероприятия в школах с участием детей отменены.

«В этот сложный период основная задача - остановить распространение коронавирусной инфекции. Берегите себя и своих близких!» - обратилась к учащимся и их родителям начальник Управления образования города Пензы Лилия Чащина.

«Начиная с 1 ноября, кроме праздничных дней с 4 по 7 ноября, детские сады продолжат свою работу в режиме дежурных групп для тех детей, чьи родители будут работать в этот период. Родителям достаточно предупредить воспитателя или заведующего о планируемом посещении дошкольного учреждения», - отметила Лилия Валерьевна.

По всем вопросам работы учреждений образовательной сферы в Управлении образования города открыта горячая линия по телефонам: 56-02-20 и 56-13-24.