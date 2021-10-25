Пензенская область – в числе ведущих регионов страны в сфере АПК

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Как проинформировал министр сельского хозяйства области Роман Калентьев, по уточнённым прогнозам, в текущем году планируется произвести не менее 2 млн 400 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 2,1 млн тонн сахарной свеклы, 610 тыс. тонн масличных, 317 тыс. тонн картофеля, 127,5 тыс. тонн овощей.

По оперативным данным на текущую дату валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2 млн 255 тыс. тонн зерна при средней урожайности 27,3 ц/га.

По урожайности зерновых и зернобобовых культур регион занимает лидирующую позицию в ПФО, показатель урожайности – выше среднероссийского.

Глава областной исполнительной власти поставил задачу держать под контролем – до 1 декабря – своевременного завершения всех сельскохозяйственных работ, организации

Мониторинга главами администраций районов посева озимых культур.

Также губернатор потребовал исполнить задачу по увеличению посевных площадей в 2022 году.

«В целом, считаю, несмотря на сложные погодные условия, мы сельскохозяйственную кампанию этого года прошли неплохо. По России входим в число ведущих регионов в сфере АПК. Давайте готовиться к 2022 году», - нацелил Олег Мельниченко.