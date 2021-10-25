В Пензенской области возбуждено уголовное дело против нетрезвого мотоциклиста

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ночное время 15 октября 2021 года в рабочем поселке Сура на ул. Пролетарской сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл «Иж- Юпитер» под управлением жителя села Ильмино 1992 года рождения.

Установлено, что он находился за рулем в состоянии опьянения, в то время как ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения ПДД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.