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Происшествия25 октября 2021 12:35

В Пензенской области возбуждено уголовное дело против нетрезвого мотоциклиста

До двух лет лишения свободы грозит 29-летнему жителю села Ильмино за повторное управление мотоциклом «Иж-Юпитер» в состоянии опьянения
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ночное время 15 октября 2021 года в рабочем поселке Сура на ул. Пролетарской сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл «Иж- Юпитер» под управлением жителя села Ильмино 1992 года рождения.

Установлено, что он находился за рулем в состоянии опьянения, в то время как ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения ПДД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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