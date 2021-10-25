Губернатор Пензенской области сообщил о кадровых решениях

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Николай Симонов утверждён в должности председателя правительства Пензенской области. По информации пресс-службы правительства Пензенской области, представляя вновь назначенного главу регионального кабинета министров, Олег Мельниченко отметил его высокий профессиональный уровень.

«Николай Петрович имеет колоссальный управленческий опыт в сфере промышленности. С первых дней своей трудовой деятельности работал в промпроизводстве, знает его от и до», - дал оценку глава областной исполнительной власти.

Министром строительства и дорожного хозяйства региона стал Александр Гришаев.

«Это человек, который эффективно работает по реализации национальных проектов. Также желаю Александру Георгиевичу хорошей работы в дальнейшем», - прокомментировал Олег Мельниченко.

В качестве первого заместителя министра - начальника управления градостроительства и архитектуры министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области - главного архитектора региона представлен Александр Итальянцев.

«Александр Петрович родом из Пензенской области, долгое время работал за её пределами на различных должностях, в том числе, в творческо-архитекторской сфере. Последнее место работы – в Москве. Дал согласие войти в управленческую команду Пензенской области. Думаю, что нам нужен свежий взгляд. Мы должны завершить все начатые реформы в системе градостроения в регионе», - нацелил глава субъекта Федерации.

Он уточнил, что новый главный архитектор, работая в структуре минстроя региона, будет находиться в прямом подчинении губернатора.

Круглова Светлана Владимировна заняла должность заместителя министра - начальника управления строительства министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Министром труда, социальной защиты и демографии области стал Алексей Качан. Первым заместителем министра сельского хозяйства – Эдуард Каташов.

Исполнение обязанностей министра образования Пензенской области возложено на Аллу Маркову, врио первого заместителя министра образования.

Исполнение обязанностей министра физической культуры и спорта региона – на Владимира Жучкова, врио первого заместителя министра физической культуры и спорта. А победитель кадрового проекта «Пензенская область – регион возможностей» Мария Юрина будет работать заместителем министра физкультуры и спорта.

Глава региона пояснил, что кандидатуры министров образования и спорта в настоящее время находятся на стадии согласования. Информация о назначениях на эти должности будет сообщена дополнительно.

Роман Трялин занял пост заместителя министра экономического развития и промышленности. Врио заместителя министра – начальника Управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Пензенской области утверждён Михаил Антонов

Марина Воробьева представлена как заместитель министра - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области. Николай Макаров стал руководителем представительства правительства Пензенской области при Правительстве Российской Федерации.

С 28 октября Павел Шувалкин будет трудиться в должности заместителя министра – начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области.