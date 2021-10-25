Александр Басенко контролирует строительство инженерных коммуникаций Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Обустройство ливневой канализации в микрорайоне ГПЗ и водопровода на Шуисте идет с отставанием от графика.

По мнению Александра Басенко, учитывая сжатые сроки, необходимо наращивать динамику и привлечь субподрядные организации.

Контроль строительства объектов и. о. руководителя администрации города оставил на личном контроле.

Кроме того, в ходе рабочей поездки был проверен ход строительства центральной канализации в микрорайоне Междуречье. Здесь работы ведутся в рамках мероприятия «Водоотведение» госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области».

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Есть серьезное отставание от графика - выполнена прокладка около четырёх тысяч метров трубопровода из запланированных семи тысяч.

С руководством подрядной организации назначена встреча в городской администрации для выработки корректирующих мероприятий.

Реализация проекта должна обеспечить системой канализации 230 домов, в которых проживают более 920 пензенцев.