Капитан полиции Дмитрий Потанин: «Люблю порядок во всем»

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

С 7 по 16 октября вся страна выбирала лучших участковых в рамках всероссийского конкурса. В Пензенской области на это звание претендовали 12 человек. Большинство пользователей проголосовали за Дмитрия Потанина из Заречного, что принесло ему победу в региональном этапе конкурса и право представить наш регион на заключительном, третьем этапе. Отметим, что это уже вторая победа в карьере правоохранителя: в 2017 году он также одержал победу в региональном этапе конкурса «Народный участковый».

Еще лет 15 назад Дмитрий даже подумать не мог о том, что поступит на службу в полицию:

- Все решилось как-то само по себе и завертелось настолько быстро, что я и сам не сразу осознал, - вспоминает Дмитрий Сергеевич.

Дмитрий Потанин учился в Пензенском артиллерийском инженерном институте (ПАИИ) и планировал связать свою жизнь с военным делом, но в силу определенных обстоятельств этого так и не случилось. Однако мысли о том, что нужно как-то помогать людям, служить порядку, не покидали его голову. Именно тогда он устроится работать в полицию с намерением защищать граждан от беззакония и восстанавливать справедливость.

Говоря о своей профессии, Дмитрий отмечает, что она тесно переплетается с его образом жизни. Все должно быть четко, прозрачно и разложено по полочкам:

- Я отчасти перфекционист и люблю порядок во всем. Это касается и моего домашнего быта, и моего участка. Я за порядок! И именно порядок на моем районе мне доставляет огромное удовольствие.

Обычный рабочий день участкового складывается из разрешения семейных скандалов, проведения профилактических бесед с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, регулярного их посещения. В общем, забот немало. Дмитрий отмечает, что порой во время выслушивания просьб населения, ему приходится выступать даже в роли психолога - ведь каждому, кто оказался в нелегкой ситуации, нужна помощь и поддержка.

На вопрос, как изменилась жизнь после прошлой победы в региональном этапе конкурса, Дмитрий Сергеевич скромно отвечает:

- Изменилось только звание… А на моем участке по-прежнему полный порядок.

Дмитрий Потанин верит, что этот год станет для него победным. Как и все люди перед важными событиями, он испытывает легкое волнение и находится в предвкушении результатов конкурса.

Вместе с участковым переживает и семья Потаниных. Он отмечает, что без их поддержки справиться со всем было бы невозможно. Отдельно Дмитрий благодарит свою супругу:

- Спасибо жене. Она всегда в меня верит и помогает двигаться вперед.

Дмитрий Потанин уверен, что наше будущее и будущее страны зависит от подрастающего поколения.

- Если ваш ребенок мечтает стать полицейским, поддерживайте его всеми способами. Это хорошая школа жизни, и он абсолютно точно станет достойным, справедливым и честным человеком, - обратился Дмитрий Сергеевич к родителям подростков и детей.

Третий этап конкурса «Народный участковый – 2021» пройдет с 1 по 10 ноября. Проголосовать за Дмитрий Потанина можно будет на нашем сайте.