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Общество24 октября 2021 16:00

Молодые парламентарии посетили социально-реабилитационный центр в Кичкилейке

По поручению председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина для воспитанников учреждения были закуплены канцелярские принадлежности
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Как пояснила депутат регионального парламента Яна Куприна, часть подарков была передана в социальный приют, расположенный в соседнем здании.

Представители реабилитационного центра поблагодарили депутатов за поддержку и визит. Зашла речь и о реабилитации. Воспитанники учреждения рассказали о своих хобби и увлечениях, а также достижениях, необходимых для успешной социализации.

Активисты пожелали молодым людям верить в собственные силы и проявлять целеустремленность, самообладание и умение добиваться успеха.

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