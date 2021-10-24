А вчера не вернулись из больницы: за пандемию число погибших от Covid-19 пензенцев достигло 3333

Фото: Николай Оберемченко

19 пациентов за это же время выписались, 29 – погибли.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 77 672 случая заболевания Covid-19, выздоровели 58818 пациентов, умерли – 3333 человека.

Что тут скажешь, статистика печальная.

Ввязываться в дискуссию о вакцинации не хочу. Сам привился полгода назад в одном из супермаркетов Подмосковья.

Несколько попыток ревакцинироваться сделал в Пензе. В Доме молодежи, куда пришел около полудня, как оказалось, начиналась работа пункта вакцинации с 14 часов.

По совету друзей, позвонил сегодня, в воскресение 24.10.21., коммерческим эскулапам на улицу Московскую – ответили очередь по записи на 17 ноября.

По телефону ТЦ "САН и МАРТ" вежливо ответили: «К сожалению, вы позвонили в нерабочее время».

Всем – здоровья!