Пензенская областная библиотека им. Лермонтова представляет выставку, посвященную Ф. М. Достоевскому

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Лермонтовка представляет вниманию читателей виртуальную выставку, посвященную 200-летию со дня рождения писателя, философа и публициста Ф. М. Достоевского.

Ссылка https://dostoevskyf.wixsite.com/my-site

В нее включены не только материалы из фондов библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, но и цифровые копии текстов его произведений и материалов о жизни и творчестве писателя с портала Президентской библиотеки. Раздел виртуальной выставки, где представлены книги, хранящиеся в региональном центре редких документов и книжных памятников, отсылает читателей к полным текстам изданий в Национальную электронную библиотеку. На сайте виртуальной выставки присутствует краткая биография писателя и размещены ссылки на лучшие тематические интернет-ресурсы, посвященные Достоевскому.