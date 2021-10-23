Дмитрий Чернышенко и Олег Мельниченко обсудили модернизацию транспортной инфраструктуры региона и развитие туризма

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Знаю, что регион подал заявку на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках конкурсного отбора, - отметил в ходе общения Зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко, который также является куратором регионов ПФО. - По моему мнению, материалы, которые мы рассматриваем, находятся в высокой степени проработки. Я буду их поддерживать».

Речь идёт о нескольких капиталоёмких дорожных объектах на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

По словам Дмитрия Чернышенко, заявленные проекты помогут сделать Пензенскую область комфортнее для её жителей, повысить привлекательность региона для инвесторов и туристов.

Олег Мельниченко поблагодарил за внимание к региону, конкретизировал планы усовершенствования автотранспортной инфраструктуры Пензенской агломерации.

И в первую очередь глава субъекта РФ коснулся строительства дорог, развязки и моста на территориях примыкающих к областному центру Бессоновского и Пензенского районов. Объездная дорога протяженностью 18,5 км – в обход пригородного села Бессоновка решит проблему транспортной доступности населённого пункта.

Также губернатор отметил актуальность строительства моста и дорог между городом Спутником с прилегающим к нему большим микрорайоном – Терновка, другими районами Пензы.

Рассказал Олег Мельниченко и о перспективности развития микрорайонов ГПЗ и «Заря". Строительство здесь дорог, создание инфраструктуры позволит получить мультипликативный эффект через развитие новых территорий застройки. А это, в случае реализации проектов, порядка 2,5 миллионов квадратных метров жилья.

«Под это «увяжем» наш проект с «ДОМ.РФ» - по реконструкции системы водоснабжения и канализации правостороннего берега Суры и южной части Пензы. Всё это мы рассматриваем как единое целое, но через реализацию разных программ», - уточнил губернатор.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы развития внутреннего туризма и реализации нацпроекта «Туризм. Индустрия гостеприимства».

«Мы знаем, что в Пензенской области целый ряд исторических и культурных достопримечательностей заслуживают того, чтобы стать центрами притяжения для близлежащих регионов ПФО, страны и даже международного туризма,- отметил Дмитрий Чернышенко. - Сегодня было подписано соглашение между правительством республики Мордовия и корпорацией «Туризм.РФ», которая помогает связать субъекты, инвесторов, предоставляя им гарантии и инструменты для создания современной инфраструктуры.

Прошу Вас активнее включаться в эту работу и пользоваться финансовыми возможностями нацпроекта для развития туристического потенциала региона», - нацелил он.

Стороны рассмотрели возможность оказания федеральной поддержки в создании туристского кластера «Золотарёвский», парка-отеля «Кленовая роща». А также получения грантовой помощи из федерального бюджета и включения маршрута «По Лермонтовским и Купринским местам» в перечень Национальных туристских маршрутов.