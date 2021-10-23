В Мордовии девушка дважды провалила экзамен на получение водительского удостоверения

Фото: Юлия Пыхалова

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней девушки, обвиняемой в покушении на дачу взятки.

По информации регионального СУ СК РФ, в апреле текущего года девушка через мобильный банк перевела 13 тысяч рублей своему знакомому, с которым училась в автошколе. Мужчина пообещал ей положительно решить вопрос о сдаче в госавтоинспекции специализированного экзамена по вождению для получения водительского удостоверения.

Однако никакую помощь мужчина оказывать ей не собирался, а полученные денежные средства потратил на личные нужды. Поняв, что ее обманули после того, как она дважды не сдала экзамен, выпускница автошколы обратилась с заявлением в полицию. В результате мужчину привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Однако в последующем девушка сама стала фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

И суд рассмотрит уголовное дело по существу.

При этом немало вопросов в этой истории остаются без ответа. Речь о качестве обучения в автошколах, совершенствовании механизмов контроля объективности экзаменаторов.