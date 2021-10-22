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Общество22 октября 2021 15:14

Дооснащение медучреждений спецоборудованием, приобретение лекарств, повышение условий труда и отдыха медиков

Поправки в закон «О бюджете Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» приняты на сессии Законодательного Собрания в пятницу, 22 октября 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обращаясь к парламентариям, губернатор отметил предназначение дополнительных бюджетных расходов и призвал депутатов принять законопроект о внесении изменений в региональный бюджет.

Глава региона указал на необходимость дооснащения медицинских учреждений спецоборудованием - кислородными концентраторами, аппаратурой для плазмофереза.

Кроме того, средства необходимы на приобретение лекарств, повышение условий труда и отдыха медиков, работающих с ковидными пациентами.

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