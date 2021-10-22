Дооснащение медучреждений спецоборудованием, приобретение лекарств, повышение условий труда и отдыха медиков

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Обращаясь к парламентариям, губернатор отметил предназначение дополнительных бюджетных расходов и призвал депутатов принять законопроект о внесении изменений в региональный бюджет.
Глава региона указал на необходимость дооснащения медицинских учреждений спецоборудованием - кислородными концентраторами, аппаратурой для плазмофереза.
Кроме того, средства необходимы на приобретение лекарств, повышение условий труда и отдыха медиков, работающих с ковидными пациентами.