Общество 22 октября 2021 15:14

Дооснащение медучреждений спецоборудованием, приобретение лекарств, повышение условий труда и отдыха медиков

Поправки в закон «О бюджете Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» приняты на сессии Законодательного Собрания в пятницу, 22 октября 2021 года