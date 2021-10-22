В Пензе продолжают открываться дополнительные пункты вакцинации

Фото: Николай Оберемченко

В четверг, 21 октября, возобновили свою работу пункты вакцинации, расположенные в ТЦ «Горизонт» (ул. Кижеватова, 15А) и ТЦ «Весна» (ул. Ладожская, 162Б).

В настоящее время точки вакцинации также продолжают работу в следующих торговых центрах:

- «Коллаж» (пр. Строителей, 1В);

- «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19);

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, прививку от коронавирусной инфекции и гриппа в указанных пунктах можно сделать ежедневно, включая выходные дни. С понедельника по пятницу работа организована с 15:00 до 18:00 часов, в субботу и в воскресенье – с 12:00 до 18:00 часов.

Сделать прививку в «Дом молодежи» можно с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00 часов, в субботу и в воскресенье – с 10:00 до 15:00 часов.

В субботу, 23 октября, для удобства жителей разных микрорайонов начнут свою работу еще 3 пункта вакцинации в таких крупных торговых центрах, как:

- «Ритейл Парк» (ул. Центральная, 1);

- «Атак» (ул. Антонова, 78);

- «Универсам 175» (пр. Строителей, 90).

Режим работы:

Понедельник – пятница с 15:00 до 18:00 часов.

Суббота – воскресенье с 12:00 до 18:00 часов.

Кроме того, во всех поликлиниках города Пензы, кроме поликлиники №10, пройти иммунизацию теперь можно и в воскресенье с 8:00 до 13:00 часов.