В Пензенской области мужчина за обиду в разговоре его бывшей сожительницы скалкой забил своего гостя

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело по обвинению жителя Русского Камешкира в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего

Вечером 3 октября 2021 года в селе Русский Камешкир в компании приятелей мужчина распивал спиртное у себя дома. К ним присоединился гость. В процессе общения он завел разговор о бывшей сожительнице хозяина дома. За что мужчина начал избивать разговорчивого гостя, нанося ему удары руками и скалкой. После избиения мужчина не смог самостоятельно привести в чувства оппонента, в связи с чем решил вызвать скорую медицинскую помощь.

Мужчина 1986 года рождения скончался в больнице 11 октября 2021 года.

34-летний житель Русского Камешкира задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. По решению суда он заключен под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.