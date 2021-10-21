Тепло и комфорт реально придут в дома малообеспеченных пензенцев

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Олег Мельниченко предложил дополнить реализуемый по поручению Президента РФ федеральный закон – о бесплатном подведении газа к границам земельных участков домовладений – новой региональной преференцией для малообеспеченных пензенцев.

Что тут скажешь, поддержка так поддержка!

Обустройство сети газопотребления, да еще и с включением в пакет стоимости оборудования (трубы, газовый отопительный котел, вентиляция) – по большому счету, этот шаг доброй воли очень логично дополняет суперидею Президента с подводкой газа до участков потребителей. Добрые намерения приобретают завершенные очертания – тепло и комфорт реально придут в дома. Выросший в многодетной семье, в доме большую часть времени с печным отоплением, понимаю, какая это большая поддержка малоимущим.

«В 2021 году средняя стоимость договора «под ключ» на устройство сети газопотребления в границах земельного участка, включающего в себя и цену оборудования, составила 110 тысяч рублей. Для людей с небольшими доходами это нереальные затраты, поэтому важно оказать содействие.

На данный момент проведён подробный анализ – определено количество домов, подлежащих газификации в 2021 – 2022 годах, собственники которых нуждаются в дополнительной адресной помощи», - проинформировал Олег Мельниченко.

«К таким категориям отнесены малообеспеченные семьи, воспитывающие трёх и более детей или ребёнка-инвалида. Считаю, что новая мера социальной поддержки таким семьям необходима, она позволит улучшить их бытовые условия», - дополнил глава региона.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, обязательным условием для предоставления меры социальной поддержки будет являться постоянное проживание в доме, подлежащем подключению к «голубому топливу», а также наличие права собственности на жилое помещение и принадлежности его к жилищному фонду.

Инициатива главы региона будет рассмотрена на ближайшей сессии Законодательного Собрания Пензенской области.