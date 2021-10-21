Минздрав Пензенской области предупреждает

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По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, справки, частных клиник о медотводе от вакцинации – недействительны.

Напомним, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории Пензенской области главным государственным санитарным врачом принято решение о введение обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.

В срок до 1 ноября 2021 года должно быть организовано проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 1 декабря 2021 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.

При отказе от вакцинации работодателю рекомендуется отстранить работника от работы или перевести его на дистанционку.

«Конституционный суд высказывался об отстранении от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию. Это не нарушает права работников и сохранит здоровье и безопасность их самих и других людей. В таком случае отстранение от работы отвечает конституционным целям возможных ограничений прав и свобод человека и гражданина и не может рассматриваться как их нарушение», - уточняют юристы.