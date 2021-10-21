Исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг в Каменке встретился с представителями бизнес-сообщества

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Пензенской области

В приветственном слове к участникам встречи Александр Лейзенберг отметил важность предпринимательской инициативы в развитии региона, необходимость создания условий для свободной реализации законной хозяйственной деятельности.

Основными темами встречи с исполняющим обязанности прокурора области и региональным Уполномоченным по защите прав предпринимателей стала работа бизнеса в условиях ограничительных мер и компенсация дополнительных расходов в связи с действующими ограничениями, плата за сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В режиме открытого диалога с бизнесменами обсуждены и иные волнующие их вопросы.

После завершения основной части встречи Александр Лейзенберг и Михаил Лисин провели совместный личный прием предпринимателей.

Разрешение поступивших от представителей хозяйствующих субъектов обращений прокуратурой области взято на контроль.