В Пензенской области поддерживают самозанятых - активных и творческих предпринимателей

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Соответствующее поручение об оказании всесторонней поддержки самозанятым гражданам в период становления их бизнеса было дано Олегом Мельниченко на одном из оперативных совещаний в региональном правительстве.

«Самозанятые граждане – это, как правило, активные творческие люди, которые стремятся к самостоятельности, способны принимать решения, проявлять трудолюбие и упорство. Таких людей надо поддерживать, поскольку они имеют наибольший шанс вырасти в успешных предпринимателей», - прокомментировал Олег Мельниченко.

Представителям данной категории оказывается финансовая поддержка. АО МКК «Поручитель» разработало для самозанятых новый кредитный продукт. Льготный займ предоставляется в сумме до 500 тыс. рублей на срок до 3-х лет с процентной ставкой, равной 3,5 %.

«По состоянию на 17 октября количество зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в Пензенской области составляет 14 276 человек. Это в 2,7 раза больше, чем в начале года. Поступление налога на профессиональный доход за январь-август 2021 года составило 31,2 млн рублей. С учётом перспектив развития это подтверждает экономическую целесообразность оказания государственной поддержки самозанятым гражданам», - подчеркнул глава Пензенской области.