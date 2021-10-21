Осень в Пензе: новые очертания улицы Московской

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
В настоящее время в верхней части Московской идут работы, связанные с мощением улицы гранитной плиткой.
«Коммуникации на сегодняшний день все проложены, с подрядчиком определили график производства работ, мы уже понимаем, что должно быть выполнено в текущем году – правую сторону замостим гранитной плиткой, установим освещение, чтобы можно было пешеходам передвигаться по правой стороне. На центральной части будет подготовлено основание, приступим к устройству основания и по левой стороне», – обозначил сроки Магомед Агамагомедов.
Фото: Пресс-служба администрации Пензы
По информации пресс-службы администрации Пензы, весь комплекс работ с благоустройством, с установкой малых архитектурных форм, освещением, озеленением планируется завершить до июня 2022 года.
Все имеющиеся на этом участке деревья будут сохранены – в следующем году их состояние оценят еще раз.
«Мы приняли решение не производить до весны каких-либо действий, связанных со сносом зеленых насаждений, чтобы весной специалисты обследовали их и дали заключение, какие аварийные и подлежат сносу, а какие можно сохранить», – пояснил замглавы.
К имеющимся насаждениям запланирована высадка 70 дополнительных саженцев.
«Новые деревья будут высотой не менее 4 – 5 метров, охват ствола – 15-20 см, это рослые саженцы, одинакового размера», – резюмировал он.
В целом, центральную улицу города будет украшать порядка 120 деревьев.